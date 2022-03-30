Верховный суд Карелии не стал менять приговор предпринимателю, осужденному за дачу взятки заместителю мэра Петрозаводска

Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор предпринимателю Гусейну Мамедову, отделавшемуся штрафом в 1,5 миллиона рублей за дачу взятки заместителю мэра Петрозаводска.

В понедельник, 18 апреля, апелляционная инстанция Верховного суда Карелии под председательством Сергея Бочарова оставила в силе обвинительный приговор одному из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейну Мамедову, 1966 года рождения.

Как ранее мы сообщали, 17 февраля судья петрозаводского городского суда Марина Носова вынесла необычный приговор обвиняемому в даче 200-тысячной взятки наличными заместителю мэра карельской столицы председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. За это тяжкое коррупционное преступление признавшему свою вину Мамедову был назначен штраф в 1,5 миллиона рублей.

При этом гособвинитель Максим Геньба просил приговорить Мамедова к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей. А после неожиданно мягкого приговора прокуратура обратилась с апелляционным представлением в Верховный суд Карелии.