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Верховный суд Карелии огласит окончательное решение по делу Виталия Рохманюка 3 августа

Новости. Общество
16:16, 20 Июля 2021
фото: Столица на Онего

В этот день получивший 9 лет колонии строгого режима за взятки экс-начальник Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталий Рохманюк скажет в суде последнее слово.

Сегодня 20 июля в Верховном суде Карелии с третьей попытки состоялось рассмотрение апелляционной жалобы бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства мэрии Петрозаводска Виталия Рохманюка.

Напомним, что 16 декабря 2020 года судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала его виновным в получении двух взяток – 500 и 410 тысяч рублей и приговорила к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 3 миллиона рублей.

По время рассмотрения его жалобы сам Виталий Рохманюк, который участвовал в судебном заседании по видеоконференцсвязи, заявил, что не причастен к преступлениям, за которые его осудили и попросил отменить обвинительный приговор. Аналогичное заявление сделали и адвокаты Рохманюка: Александр Кулеба из Санкт-Петербурга и петрозаводский защитник Дмитрий Кушнир, коллега которого Наталья Союнен в этот день не смогла принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы своего подзащитного.

При этом оба адвоката просили Верховный суд не только отменить обвинительный приговор Рохманюку, но и вынести новый, оправдательный. Участвующая в деле представитель прокуратуры просила оставить приговор петрозаводского суда в силе. В результате судебная коллегия Верховного суда назначила оглашение решения по делу Виталия Рохманюка 3 августа.

Напомним, что приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербурга Виталия Рохманюка карельский Следком обвиняет в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома-коттеджи на улицах Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство и сдачу этих домов в эксплуатацию, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Но сам Рохманюк вину не признает и в последнем слове 4 декабря в городском суде сказал, что старался работать хорошо.

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Комментарии

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кир
2021-07-20 17:18:30
Долго, очень долго. Надо в Россию все функции государственные возвратить. А кто способен? Пока - никто.
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