Верховный суд Карелии оставил экс-главу Минприроды в СИЗО

Верховный суд Карелии рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения обвиняемому в мошенничестве экс-министру природных ресурсов Карелии Алексею Щепину.
Сегодня, 14 октября, Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов экс-министра. Они, а также сам обвиняемый просили изменить меру пресечения в виде заключения под стражу на домашний арест.
Адвокат Алексей Зиновик напомнил, что Щепин написал явку с повинной, а также активно содействует в расследовании преступления. Он сообщил, что в Петрозаводск приехала жена Алексея Щепина, которая сняла здесь квартиру, пишет издание «Фактор». Однако судья не удовлетворил ходатайства адвокатов и арестованного.
— Верховным Судом Республики Карелия оставлена без изменения мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов.
Напомним, экс-глава Минприроды Карелии Алексей Щепин был задержан в рамках дела о продаже «Автоспетранса» 25 сентября. Также под арест отправились экс-депутат Заксобрания Карелии Владимир Кванин и два бывших директора предприятия Иван Новиков и Евгений Мошников. Их обвиняют в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.