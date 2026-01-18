Верховный суд Карелии оставил под арестом экс-депутата Владимира Кванина по делу «Автоспецтранса»

Обвиняемого по дела «Автоспецтранса» экс-депутата Карельского парламента Владимира Кванина оставили в СИЗО.

Сегодня, 19 января, Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционную жалобу защиты Владимира Кванина на решение Петрозаводского суда. Напомним, обвиняемому в крупном мошенничестве Кванину ранее была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Защита считает решение по продлению меры незаконным, так как оно было немотивированным и не соответствовало установленным обстоятельствам дела, сообщает «Фактор». Адвокат просила решение отменить, и избрать для обвиняемого меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Но судья оставил в силе решение первой инстанции.

— Верховный Суд Республики Карелия оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Владимира Кванина, обвиняемого органами предварительного расследования в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии.

Добавим, что арестованный вину не признает.

Напомним, ранее были продлены аресты экс-министру природных ресурсов Алексею Щепину, экс-депутату Заксобрания Карелии Владимиру Кванину, двум бывшим директорам предприятия «Автоспецтранс» Ивану Новикову и Евгению Мошникову, а также задержанному позднее других предпринимателю из Великого Новгорода Станиславу Уткину, работавшему в сфере ЖКХ. Все пятеро обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В начале 2021 года ООО «МЦЕ Инвест Рус» — дочерняя фирма компании из Чешской республики «МЦЕ Инвест Интернешнл» — купило 51,06% доли подконтрольного правительству Карелии ООО «Автоспецтранс» — нынешнего КЭО. Остальные 48,94% доли остались за АО «Корпорация развития Республики Карелия», которая и была учредителем «Автоспецтранса».

В итоге, контрольная доля «Автоспецтранса» была продана всего лишь за 24 миллиона рублей. В результате, контроль над приносящим немалые доходы мусорным бизнесом (в 2020 году «Автоспецтранс» получил выручку в сумме 1,1 миллиарда рублей, что на 198 миллионов рублей, или на 23,1% больше, чем годом раньше) в Карелии перешел из государственных в частные руки. При этом, у входящего в состав соучредителей фирмы ООО «МЦЕ Инвест Рус» Владимира Кванина оказалось 2% доли (7,3 миллиона рублей) в ее уставном капитале. Иван Новиков, в то время управлял мусорным регоператором. Евгений Мошников директором «Автоспецтранса» стал в 2020 году. Задержания всех четверых прошли в сентябре. Станислав Уткин был арестован 5 ноября. Он работал в сфере ЖКХ Великого Новгорода с 2007 года, занимался всем, что связано с обращением с отходами.