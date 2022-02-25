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Верховный суд Карелии оставил в силе обвинительный приговор бывшему главе Прионежского района Алексею Лучину

Новости. Общество
07:00, 01 Марта 2022
фото: © Николай Смирнов / "Республика"

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Верховный суд Карелии оставил без изменений приговор петрозаводского суда экс-главе Прионежского района Алексею Лучину, за превышение должностных полномочий получившего 4 года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

В понедельник, 28 февраля, Верховный суд Карелии оставил в силе вынесенный 24 ноября судьей петрозаводского городского суда Ольгой Ильичевой приговор бывшему главе Прионежского района Алексею Лучину за превышение должностных полномочий.

Ранее мы сообщали, что, как во время следствия, так и в суде, в том числе в последнем слове, обвиняемый в хищении более 40 миллионов рублей при строительстве двух домов для переселенцев из аварийного жилья в Заозерье, Алексей Лучин свою вину не признал. При этом суд приговорил Лучина к 4 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и лишил его права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 3 лет.

С этим приговором не согласились как прокуратура, так и Алексей Лучин со своим адвокатом Александром Яковлевым. Гособвинение просило суд приговорить бывшего чиновника к 6 годам 9 месяцам колонии общего режима, и понятно, что назначенный ему условный срок надзорное ведомство не устроил. Поэтому прокуратура просила Верховный суд приговорить Алексея Лучина у к реальному лишению свободы. В итоге, он отделался условным сроком, приговор вступил в законную силу.

Что касается взыскания с Алексея Лучина 40 миллионов рублей, в хищении которых он обвиняется, то, пояснили «Столице на Онего» в прокуратуре, этот вопрос будет решаться после вступления приговора в законную силу, что уже произошло.

 

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