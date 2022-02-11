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Верховный суд Карелии оставил в силе приговор экс-директору стадиона «Спартак», осужденной за взятку

Новости. Общество
13:45, 16 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Верховный суд республики оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов бывшего директора стадиона «Спартак» в Петрозаводске Натальи Цуревской, получившей условный срок за взятку.

Верховный суд Карелии 14 февраля оставил в силе вынесенный судьей петрозаводского городского суда Екатериной Хомяковой обвинительный приговор бывшему директору стадиона «Спартак» Наталье Цуревской. Апелляционные жалобы ее адвокатов Юрия Петровского и Владимира Болгова, которые просили Верховный суд оправдать Наталью Цуревскую, оставлены без удовлетворения.

Напомним, что 9 ноября 2021 года Петрозаводский городской суд приговорил обвиняемую в получении взятки, хищении и растрате около 1,5 миллиона рублей Цуревскую к 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет. Ей также назначили штраф в 1 миллион 220 тысяч рублей. Кроме того, Цуревской запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

В апелляционной жалобе защитники даже в последнем слове не признавшей свою вину Цуревской просили Верховный суд республики ее оправдать. С апелляционным представлением в Верховный суд РК обращалась петрозаводская прокуратура, представитель которой Владимир Луценко просил суд приговорить Цуревскую к 8 годам колонии общего режима. Гособвинение не согласилось с условным сроком для экс-директора стадиона и настаивало на реальном лишении свободы Цуревской.

Как мы ранее сообщали, возглавлявшую центральный республиканский стадион с мая 2015 до сентября 2018 года Цуревскую, карельский Следком обвинил в получении взятки в общей сумме 60 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Деньги, считает следствие, Цуревская получила за оказание содействия в заключении с этой компанией договора о поставке различного оборудования, в частности, специальных тренажеров для инвалидов по федеральной целевой программе. Подсудимой также вменялось в вину хищение и растрата около 1,5 миллиона рублей. В частности, и об этом говорилось в суде, следствие обвинило Цуревскую в том, что часть денег, которые желающие поиграть на стадионе, например, в теннис или футбол, платили за аренду зала, оставались в ее кармане.

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Комментарии

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кир
2022-02-16 14:37:30
Типовое проявление нашего простого человека. Он всегда боролся за мир во всем мире. И всегда врал себе и всему миру.
карел
2022-02-16 14:22:31
На Россию надо идти и выше , в Карелии теперь стало так .
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