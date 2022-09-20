Верховный суд Карелии оставил в силе приговор массажисту из Индии, за сексуальные преступления получившему 17 лет колонии строгого режима

Адвокат гражданина Индии Юрий Мотылев намерен обжаловать вынесенный его подзащитному приговор в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Верховный суд Карелии оставил в силе обвинительный приговор петрозаводского суда проживающему в столице республики гражданину Индии, за сексуальные преступления в отношении восьми жительниц Карелии получившему 17 лет колонии строгого режима. Это, в разговоре с журналистом «Столицы на Онего» подтвердил адвокат осужденного Юрий Мотылев.

«По данным следствия, с которыми согласился суд, мой подзащитный изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, — говорит Юрий Мотылев. — Я же считаю, что этого тяжкого преступления-изнасилования не было. И вместе с супругой гражданина Индии, которую суд допустил к его защите, мы планируем направить кассационную жалобу в Третий Кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге».

Напомним, что следствие обвиняет гражданина Индии в различных преступлениях сексуального характера в отношении жительниц Карелии.

В этом уголовном деле 8 потерпевших. В их числе, по версии следствия, например, несовершеннолетняя девочка, которую, по данным следствия, подсудимый изнасиловал. Кроме того, ему вменяются в вину развратные действия в отношении двоих девочек-подростков, одной из которых еще не было 14-ти, а другой — 16 лет.

А также незаконные изготовление и оборот порнографических материалов. Как нам стало известно, по интернету гражданин Индии просил девочек присылать ему фото в стиле «ню», которые он размещал в своей группе «В контакте».

Как мы ранее рассказывали, гражданин Индии приехал в Петрозаводск несколько лет назад. Здесь он женился на местной женщине, у семейной пары есть четырехлетний сын. Чтобы его увидеть, ранее подсудимый на коленях просил суд хотя бы на три дня отпустить его под домашний арест, однако ему отказали. Поскольку подсудимый плохо владеет русским языком, на суде ему предоставляются услуги переводчика с английского.

После приезда в Петрозаводск гражданин Индии работал массажистом в одном из лечебно-оздоровительных учреждений Карелии и, судя по отзывам, считался хорошим специалистом. Однако около двух лет назад, после обращения некоторых потерпевших в правоохранительные органы, его задержали и арестовали. С тех пор шло следствие, проводились многочисленные экспертизы.

С представительницами прекрасного пола подсудимый, которого защищает опытный адвокат Юрий Мотылев, знакомился в интернете, при этом зачастую представлялся женским именем и старался изменять свой голос. Поскольку несовершеннолетним потерпевшим тяжело вспоминать прошлое, в суде были оглашены их показания во время предварительного следствия. А представляющие интересы дочерей родители на процессе попросили «надолго посадить» обвиняемого.