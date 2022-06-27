890x80
Реклама
Почему важно вкладывать в маркетинг сейчас?
27.06.2022 16:34
Архитектура европейского стандарта в Петрозаводске
Сегодня 00:01
Достойной альтернативы на предстоящих выборах действующему главе Карелии не предвидится?
08.06.2022 11:20

Верховный суд Карелии оставил в силе приговор руководителю юридических фирм, который получил срок за пьяную езду

Новости. Общество
06:55, 06 Июля 2022
фото: © СУ СК РФ

Новости партнеров

За неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии суд Петрозаводска назначил юристу 6 месяцев лишения свободы.

Верховный суд республики оставил без изменений обвинительный приговор судьи петрозаводского городского суда Татьяны Петиной, которая за пьяную езду назначила 37-летнему учредителю двух юридических компаний, директору трех юридических организаций 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен прав на управление транспортом сроком на 3 года.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в Верховном суде, куда ранее с апелляционной жалобой обращался адвокат осужденного Анатолий Парфенчиков.

Как ранее мы рассказывали, по информации помощника прокурора Петрозаводска Семена Вяри, в 2019 и в 2020 годах мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем а состоянии алкогольного опьянения. Его привлекали к административной ответственности, лишали прав, приговаривали к 260 часам обязательных работ. Однако необходимых выводов он не сделал.

Как рассказал Семен Вяря, на процессе подсудимый признал свою вину, раскаялся. Однако это не помогло ему избежать серьезной уголовной ответственности.

Отметим, что на суде мужчина заявил, что после случившегося продал свой, оказавшийся для него «несчастливым», автомобиль Volkswagen Tiguan.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.07.2022, 09:05
Стало известно, когда в Карелии закончится 32-градусная жара
01.07.2022, 09:10
Город в Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха в июле
03.07.2022, 12:19
В Петрозаводске сбитый автомобилем пешеход скончался на месте ДТП (ВИДЕО) 18+
02.07.2022, 14:33
«Пассажиры кричали»: девушка упала в обморок от боли в троллейбусе Петрозаводска
04.07.2022, 10:08
Горячая вода к жителям Петрозаводска вернется вовремя, заверили в мэрии
02.07.2022, 23:21
Автомобиль снес пешехода на «зебре» в Петрозаводске (ШОК-ВИДЕО) 18+

Чтиво

30.06.2022 09:16
Уроки выживания
«Иногда нужно почувствовать боль, чтобы почувствовать жизнь»
В рубрике «Уроки выживания» мы рассказываем о том, как пережить время нестабильности.
Жить в кайф!
27.06.2022 15:19
Куда можно выгодно и безопасно вложить свои сбережения?
27.06.2022 08:58
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.