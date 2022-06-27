Верховный суд Карелии оставил в силе приговор руководителю юридических фирм, который получил срок за пьяную езду

За неоднократное управление автомобилем в нетрезвом состоянии суд Петрозаводска назначил юристу 6 месяцев лишения свободы.

Верховный суд республики оставил без изменений обвинительный приговор судьи петрозаводского городского суда Татьяны Петиной, которая за пьяную езду назначила 37-летнему учредителю двух юридических компаний, директору трех юридических организаций 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он также лишен прав на управление транспортом сроком на 3 года.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в Верховном суде, куда ранее с апелляционной жалобой обращался адвокат осужденного Анатолий Парфенчиков.

Как ранее мы рассказывали, по информации помощника прокурора Петрозаводска Семена Вяри, в 2019 и в 2020 годах мужчина уже привлекался к ответственности за управление автомобилем а состоянии алкогольного опьянения. Его привлекали к административной ответственности, лишали прав, приговаривали к 260 часам обязательных работ. Однако необходимых выводов он не сделал.

Как рассказал Семен Вяря, на процессе подсудимый признал свою вину, раскаялся. Однако это не помогло ему избежать серьезной уголовной ответственности.

Отметим, что на суде мужчина заявил, что после случившегося продал свой, оказавшийся для него «несчастливым», автомобиль Volkswagen Tiguan.