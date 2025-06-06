Верховный суд Карелии оставил в силе приговор в отношении экс-министра Карелии Владимира Лабинова

Бывший руководитель этого ведомства пытался обжаловать суровый приговор Петрозаводского суда.

3 июля 2025 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия рассмотрела апелляцию на приговор городского суда в отношении экс-министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова. Он получил 15 лет строго режима и штраф более 106 млн рублей за взятку в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия оставила приговор городского суда без изменений.

Напомним, судом было установлено, что в 2021–2022 годах подсудимый путем злоупотребления должностными полномочиями и оказания влияния на подчиненных сотрудников министерства в обход правил за незаконное денежное вознаграждение обеспечивал выделение претендентам грантов. Владимир Лабинов вину не признал.