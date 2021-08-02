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Верховный суд Карелии оставил в силе приговор Виталию Рохманюку, осужденному на 9 лет колонии за две взятки

Новости. Общество
16:46, 03 Августа 2021
фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

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В последнем слове 3 августа получивший 9 лет колонии строгого режима за взятки экс-начальник Управления архитектуры и градостроительства петрозаводской администрации Виталий Рохманюк заявил, что петрозаводский суд «осудил невиновного».

Сегодня, 3 августа, Верховный суд Карелии с четвертой попытки завершил рассмотрение апелляционной жалобы бывшего начальника Управления архитектуры и градостроительства мэрии Петрозаводска Виталия Рохманюка. Напомним, что 16 декабря 2020 года судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова признала его виновным в получении двух взяток – 500 и 410 тысяч рублей и приговорила к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 3 миллиона рублей.

Три этом сам Виталий Рохманюк и его адвокаты на предыдущем заседании Верховного суда 20 июля просили не только отменить обвинительный приговор, но и вынести новый, оправдательный. Участвовавшая в деле представитель прокуратуры просили оставить приговор петрозаводского суда в силе.

Так и произошло 3 августа. Несмотря на то, что в последнем слове Виталий Рохманюк в очередной раз заявил о своей невиновности, Верховный суд оставил вынесенный ему приговор без изменений. И в этот день он вступил в законную силу.

Напомним, что приехавшего на работу в Карелию из Санкт-Петербурга Виталия Рохманюка карельский Следком обвиняет в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей карельской столицы. Последние планировали построить малоэтажные жилые дома-коттеджи на улицах Академической и Фонтанном проезде. За получение разрешения на строительство и сдачу этих домов в эксплуатацию, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Но сам Рохманюк вину не признает и в последнем слове 4 декабря в городском суде сказал, что старался работать хорошо.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-03 18:04:11
В расцвете сил бросать нельзя страну – великую державу.
Она, измученная вся, ждет управления по нраву,
Вася
2021-08-03 18:00:18
Мы должны понимать, что на смену Рохманюку рано или поздно придет новый лидер, которого вероятно, уже готовят.

Идеальной для страны была бы система, когда государственная машина работает четко и слаженно
Вася
2021-08-03 17:48:53
Другие считают, что Россия только на Рохманюке и держится. Мол, уйдет Рохманюк, и страна рухнет.
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