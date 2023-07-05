Верховный суд Карелии оставил за решеткой обвиняемого в хулиганстве каратиста Кадашева

Джаваншир Кадашев не смог добиться домашнего ареста вместо СИЗО.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии, судья Верховного суда республики Филипп Захаров 6 июля рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Ивана Варфоломеева на решение первой инстанции от 14 июня, продлившего содержание под стражей Джаванширу Кадашеву на месяц, до 19 июля включительно. Защитник и каратист, обвиняемый в хулиганстве, просили заменить стражу в СИЗО на домашний арест. Но судья Захаров оставил в силе решение Петрозаводского городского суда, не изменив меру пресечения в виде содержания под стражей.

Какие доводы приводила защита Кадашева старшего, знает «МК в Карелии».