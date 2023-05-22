Верховный суд Карелии приступил к рассмотрению апелляции на приговор экс-спикеру Петросовета

Приговор бывшему председателю горсовета Петрозаводска Геннадию Боднарчуку обжаловали его адвокаты Михаил Ямчитский и Артем Некрасов.
Сегодня, 6 июня, Верховный суд Карелии начал рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Петрозаводского городского суда экс-спикеру Петросовета Геннадию Боднарчуку. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».
Напомним, 29 декабря 2022 года Геннадий Боднарчук за взятку и превышение должностных полномочий был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 100 миллионов рублей.
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