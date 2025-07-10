Верховный суд Карелии ужесточил наказание экс-директору школы за халатность со смертельным исходом

Суд добавил к наказанию запрет занимать управляющие должности.

В Карелии Верховный суд изменил решение о наказании бывшего директора школы Александра Навалова. Ранее его обвинили в халатности, повлекшей смерть человека. Как рассказали в пресс-службе судов, прокурор посчитал решение суда слишком мягким наказанием для осужденного и потребовал ужесточить меры.

По данным ведомства, мужчине добавили к наказанию запрет занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления на два года. В остальном приговор оставили без изменений.

Напомним, что ранее на мужчину завели уголовное дело , потому что на 55-летнюю преподавательницу юридического колледжа при выходе из здания упала ледяная масса. На заседании суда мужчина сообщал, что сожалеет о случившемся и регулярно находится на связи с семьей потерпевшей.

До апелляции директора МБОУ ПГО «Средняя школа № 6» обвинили по статье о халатности, повлекшей за собой смерть человека, и приговорили к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Обвиненному запретили менять постоянное место жительства без уведомления.