Верховный суд Карелии вновь не отпустил бывшего адвоката Благодарова на свободу

Коллегия Верховного суда Карелии по уголовным делам во второй раз отказалась выпускать на свободу известного ранее предпринимателя и адвоката Александра Благодарова, который организовал ограбление ювелирного магазина и нападение на свидетеля.

Ранее Медвежьегорский суд отказался удовлетворять заявление Благодарова, который просил его выпустить на свободу из-за ухудшения состояния здоровья. Ранее сообщалось, что он болен сахарным диабетом, причем в стадии, когда в сутки требуется несколько уколов инсулина.

Как рассказали "Столице на Онего" в Верховном суде республики, коллегия по уголовным делам оставила решение районного суда без изменения.

В апреле 2017 года Благодарова также не отпустили на свободу.

Напомним, в октябре 2014 года Петрозаводский городской суд приговорил Благодарова к 15 годам колонии строго режима.

В суде было установлено, что в 2011 году Александр Благодаров "вовлек трех местных жителей в организованную преступную группу для совершения хищения из магазина ювелирных изделий, принадлежащих индивидуальному предпринимателю". В соответствии с разработанным планом для подготовки кражи и сбора необходимой информации один из соучастников заранее трудоустроился в ювелирный отдел, и поэтому злоумышленники сумели завладеть ключами от магазина и отключить сигнализацию. Всего они похитили золота и драгоценностей на сумму более 5,6 миллиона рублей.

Впоследствии, желая запугать свидетеля этого преступления (чтобы он не сообщил сотрудникам правоохранительных органов известные ему обстоятельства хищения), лидер преступной группы организовал нападение на него: свидетелю выплеснули в лицо серную кислоту. Пострадавший получил сильные химические ожоги и полностью лишился зрения. В настоящее время два исполнителя этого преступления, также участвовавшие и в краже золота, уже осуждены и находятся в колонии.

Напомним, что имя Благодарова ранее уже всплывало в связи с громкой криминальной историей. В 90-е годы в Петрозаводске произошло заказное убийство предпринимателя Александра Бадырханова. Известно, что в то время Благодаров был его партнером по бизнесу.