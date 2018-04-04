Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 04 Апреля 2018

Верховный суд Карелии вновь не отпустил бывшего адвоката Благодарова на свободу

По теме

В России будут массово проверять частные охранные предприятия
04.04.18 09:19
Суд лишил финское объединение "Свидетели Иеговы" недвижимости в Петрозаводске
04.04.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
04.04.18 07:55
Все новости
Загрузка...

Коллегия Верховного суда Карелии по уголовным делам во второй раз отказалась выпускать на свободу известного ранее предпринимателя и адвоката Александра Благодарова, который организовал ограбление ювелирного магазина и нападение на свидетеля.

Ранее Медвежьегорский суд отказался удовлетворять заявление Благодарова, который просил его выпустить на свободу из-за ухудшения состояния здоровья. Ранее сообщалось, что он болен сахарным диабетом, причем в стадии, когда в сутки требуется несколько уколов инсулина.

Как рассказали "Столице на Онего" в Верховном суде республики, коллегия по уголовным делам оставила решение районного суда без изменения.

В апреле 2017 года Благодарова также не отпустили на свободу.

Напомним, в октябре 2014 года Петрозаводский городской суд приговорил Благодарова к 15 годам колонии строго режима.

В суде было установлено, что в 2011 году Александр Благодаров "вовлек трех местных жителей в организованную преступную группу для совершения хищения из магазина ювелирных изделий, принадлежащих индивидуальному предпринимателю". В соответствии с разработанным планом для подготовки кражи и сбора необходимой информации один из соучастников заранее трудоустроился в ювелирный отдел, и поэтому злоумышленники сумели завладеть ключами от магазина и отключить сигнализацию. Всего они похитили золота и драгоценностей на сумму более 5,6 миллиона рублей.

Впоследствии, желая запугать свидетеля этого преступления (чтобы он не сообщил сотрудникам правоохранительных органов известные ему обстоятельства хищения), лидер преступной группы организовал нападение на него: свидетелю выплеснули в лицо серную кислоту. Пострадавший получил сильные химические ожоги и полностью лишился зрения. В настоящее время два исполнителя этого преступления, также участвовавшие и в краже золота, уже осуждены и находятся в колонии.

Напомним, что имя Благодарова ранее уже всплывало в связи с громкой криминальной историей. В 90-е годы в Петрозаводске произошло заказное убийство предпринимателя Александра Бадырханова. Известно, что в то время Благодаров был его партнером по бизнесу.

По теме

В России будут массово проверять частные охранные предприятия
04.04.18 09:19
Суд лишил финское объединение "Свидетели Иеговы" недвижимости в Петрозаводске
04.04.18 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
04.04.18 07:55
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Navicom Navicom
2018-04-04 07:09:21
Да отпустили бы! Он же не Юрий Дмитриев! Вполне себе безобидный человек...
кир
2018-04-04 08:43:49
Navicom Navicom, косишь под придурка?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2018, 10:31
"Пошла за счастьем…"
28.03.2018, 11:44
"К сожалению, она не дожила до завтрашнего дня"
28.03.2018, 16:05
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс
01.04.2018, 15:36
ФОТО: На Лесном проспекте перевернулся грузовик, перевозивший камень
29.03.2018, 10:19
Левин и его ружья
30.03.2018, 10:06
Жители Карелии ускоренными темпами уезжают из республики

Аналитика

28.03.2018 16:05
Капитал
Под Петрозаводском появится новый спортивно-развлекательный комплекс 9
В Петрозаводске инвестор намерен построить комплекс с роликовыми дорожками и рестораном. Объем первоначальных инвестиций оценивается в 15 млн рублей.
Жители Карелии скорбят вместе с Кемерово 3
28.03.2018 12:47
"Герой – это не я" 8
28.03.2018 10:32
О перспективах карельской оппозиции 15
27.03.2018 13:09
Карелия перестала быть Карелией 93
22.03.2018 10:16
Вся аналитика

Чтиво

02.04.2018 11:57
Без политики
ОРЭС: электроснабжение будет надежным и бесперебойным
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
"Хотел бы снять "Любовь и голуби", но рука тянется к пистолету и крови"
02.04.2018 09:30
"Орать-то мы все умеем, а молчать рядом – это дороже всего" 11
30.03.2018 10:23
Костомукшанин Кручинин намерен взять Казань
29.03.2018 10:56
архив чтиво

Медиа

Проверка пожарной безопасности в ТРЦ "Лотос Plaza" в Петрозаводске
30.03.2018 09:53
все фото и видео

Опрос

Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»