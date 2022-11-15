Верховный суд Карелии второй раз отправил на пересмотр дело о халатности полицейских

Верховный суд Карелии в пятницу, 2 декабря, второй раз отменил оправдательный приговор Петрозаводского городского суда трем сотрудникам полиции, обвиняемым в халатности.

Как сообщила «Столице на Онего» адвокат потерпевших Наталия Чернова, сегодня, 2 декабря судья Верховного суда Карелии Валерий Гирдюк второй раз отправил на пересмотр дело о халатности трех сотрудников полиции, которое было возбуждено в Петрозаводске после убийства Ипатовым двух девушек в 2018 году.

Напомним, полицейские Ринат Гратий, Екатерина Хорина и Иван Воронов обвинялись в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двух лиц и смерти двоих девушек. Судья Олег Грабчук не нашел в действиях полицейских состава преступления и признал их невиновными. Таким образом, они уже во второй раз выслушали оправдательный приговор. До этого, в мае 2020 года, судья Александр Смирнов уже оправдывал полицейских. Однако его решение было изменено Верховным судом, направившим дело на новое рассмотрение в петрозаводский суд, где оно досталось другому судье Олегу Грабчуку, который вынес аналогичный оправдательный приговор.

Как ранее мы сообщали, 3 июня петрозаводский суд вынес оправдательный приговор троим полицейским карельской столицы, которые летом 2018 года не торопились искать ранее неоднократно судимого Антона Ипатова, жестоко избившего своего знакомого, вместе с которым они распивали спиртное. В итоге, Ипатов несколько месяцев оставался на свободе и, в конце концов напал с ножом на свою несовершеннолетнюю знакомую, после чего убил двух молодых, ни в чем не повинных девушек.