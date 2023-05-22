Верховный суд Карелии ждет главу администрации Медвежьегорского района Антипова

В Верховном суде республики рассмотрят апелляционное представление прокуратуры на решение судьи Петрозаводского городского суда, отпустившего из-под стражи подозреваемого в присвоении Максима Антипова.
По информации «Московского Комсомольца в Карелии», 7 июня в суде прокуратура, предположительно, запросит арест для главы Медвежьегорского района Максима Антипова, который на данный момент находится под подпиской о невыезде. Такую меру пресечения мэру избрал следователь 25 мая, после освобождения его судьей Петрозаводского городского суда Олегом Цепляева из-под стражи.
Подробнее читайте в «Московском комсомольце Карелии».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание