«Болельщики «Спартака» — везде самые лучшие». Романцев, Дасаев, Шмаров ответили на вопросы «Столицы на Онего»
23 ноября, 19:45 Статьи
«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
«Авиатор»: о том, как взлёт в начале XX века закончился жесткой посадкой в его конце
21 ноября, 16:35 Статьи
Цены на жильё в России в 2027 году могут вырасти в два раз выше инфляции

14:49

Серия взрывов прогремит на газопроводе в Лахденпохском районе

14:34

Супруги Андрияшевские из Костомукши отметили золотую свадьбу

14:17

Верховный суд оставил в силе приговор Артему Красулину

14:02

Детский сад № 89 в Петрозаводске открылся после завершения капремонта

13:48

Количество пользователей МАХ достигло 55 миллионов

13:32

61-летняя женщина попала под колёса авто в центре Петрозаводска

13:13

Шесть человек пострадали в ДТП в Карелии 21 ноября

12:59

Элиссан Шандалович и депутаты обсудили с Инной Колыхматовой приоритеты Петрозаводска перед принятием бюджета Карелии

12:52

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Петрозаводске

12:43

«Динамо-Карелия» уступила «Красной Армии» на домашнем льду в Кондопоге

12:38

Брат и сестра из Карелии перевели мошенникам более миллиона рублей

12:21

31 бесплатный участок получили в 2025 году карельские ветераны СВО

12:06

В Териберке спасли покусанного собаками тюленя

11:43

В Петрозаводске установят бюст генералу Валериану Фролову

11:29

В Фонде «Защитники Отечества» рассказали, как помогают в поиске без вести пропавших бойцов СВО

11:25

Две иномарки разбились в ночном ДТП в Петрозаводске — есть пострадавшие

11:12

По программе «Земский работник культуры» в Карелию приехали специалисты из других регионов России

10:50

В Петрозаводске водитель автобуса спровоцировал массовую аварию

10:37

Музей «Кижи» получил международную награду за вклад в архитектуру

10:18

Сильный снегопад ожидается в Карелии

09:59

В Карелии завершилась вакцинация от гриппа

09:31

В РЖД предупредили о мошенниках, продающих недействительные билеты на поезд Деда Мороза

08:59

Три троллейбуса в Петрозаводске временно изменят маршруты

08:39

Над Архангельской областью впервые сбиты два украинских беспилотника

08:20

Активисты требуют открыть границу с Финляндией автопробегом к КПП

08:00

МЧС предупреждает о сильном снеге в южных и центральных районах Карелии

07:40

На 85-м году жизни скончался народный артист России Виталий Мишле

07:20

Охранник кафе в Петрозаводске избил двух посетителей

07:00

Пропавшая в Питкярантском районе 15-летняя девочка найдена живой

06:40

«Нужно съедать 24 кг рыбной продукции в год»: врач рассказала, почему россиянам важно есть больше рыбы

00:10

Легендарный тренер Олег Романцев дал совет жителям Карелии

19:58

Житель Карелии погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО

19:02

В Карелии на трассе «Кола» произошло два ДТП за час

18:00

В Карелии объявлено предупреждение о гололедице

17:02

В Карелии нашли подрядчика для реставрации завода Петровской эпохи

16:02

Карельский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате Европы по тхэквондо

15:02

В Карелии планово отключат свет в 12 регионах

14:02

В Карелии женщина потеряла почти 500 тысяч рублей, попробовав заработать «легкие деньги» в интернете

13:02

В Карелии прекратили работы по поиску пропавшей пенсионерки из дома-интерната

12:02

В Суоярви простились с педагогом Татьяной Кархунен

11:02

Все шесть карельских бойцов завоевали медали на Первенстве Европы по муайтай

10:02

Автомобилист сбил с ног пешехода в центре Петрозаводска

09:02

«Колебания продолжатся»: карельские синоптики дали прогноз погоды на конец ноября

08:29

Отечественный грузовик загорелся в Прионежском районе

08:03

Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе

00:15
Верховный суд оставил в силе приговор Артему Красулину
Сегодня 14:02 Суды
Суд рассмотрел жалобу прокуратуры на вынесенный ранее условный приговор предпринимателю.

фото: © Ирина Меркова для «Столицы на Онего»

Судебное заседание по делу предпринимателя Артема Красулина прошло сегодня. Судья Верховного суда Карелии Виктория Терешко рассмотрела апелляцию прокурора на вынесенный ранее приговор. Напомним, за передачу взятки сотруднику ФСБ его приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Также ему назначен штраф в размере 6 миллионов рублей.

Прокуратура, как и на судебном процессе, просила приговорить Красулина-младшего к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также обязать выплатить штраф в 6 млн рублей. Но судья оставила приговор без изменения, сообщает «Фактор».

Ранее Верховный суд смягчил на полгода наказание экс-депутату Законодательного собрания Карелии Виталию Красулину. 

Напомним суть дела обоих Красулиных.  Виталий Красулин вместе с сыном Артемом обвинялись в даче взятки в сумме 200 тысяч рублей из предварительно оговоренных не менее 600 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по РК за своевременное информирование о проведении в отношении Красулина-старшего оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при организации поставок общественного питания в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В. А. Баранова». После передачи очередной части взятки 28 мая 2024 года отец и сын Красулины были задержаны правоохранительными органами. Сначала сообщалось, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. В ходе разбирательства из объема обвинения исключили этот пункт. Дело Артема Красулина было переквалифицировано из «дачи взятку» в «посредничество». 

