Верховный суд оставил в силе приговор Артему Красулину

Суд рассмотрел жалобу прокуратуры на вынесенный ранее условный приговор предпринимателю.

Судебное заседание по делу предпринимателя Артема Красулина прошло сегодня. Судья Верховного суда Карелии Виктория Терешко рассмотрела апелляцию прокурора на вынесенный ранее приговор. Напомним, за передачу взятки сотруднику ФСБ его приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Также ему назначен штраф в размере 6 миллионов рублей.

Прокуратура, как и на судебном процессе, просила приговорить Красулина-младшего к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также обязать выплатить штраф в 6 млн рублей. Но судья оставила приговор без изменения, сообщает «Фактор».

Ранее Верховный суд смягчил на полгода наказание экс-депутату Законодательного собрания Карелии Виталию Красулину.

Напомним суть дела обоих Красулиных. Виталий Красулин вместе с сыном Артемом обвинялись в даче взятки в сумме 200 тысяч рублей из предварительно оговоренных не менее 600 тысяч рублей сотруднику УФСБ России по РК за своевременное информирование о проведении в отношении Красулина-старшего оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при организации поставок общественного питания в ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В. А. Баранова». После передачи очередной части взятки 28 мая 2024 года отец и сын Красулины были задержаны правоохранительными органами. Сначала сообщалось, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. В ходе разбирательства из объема обвинения исключили этот пункт. Дело Артема Красулина было переквалифицировано из «дачи взятку» в «посредничество».