Верховный суд отменил прежние решения по делу Долиной и вернул квартиру Лурье

Верховный суд России отменил предыдущие решения по сделке купли-продажи квартиры Ларисы Долиной и признал право собственности на квартиру за Полиной Лурье.

Верховный суд признал Полину Лурье собственницей квартиры, купленной у Долиной, сообщает РИА Новости. Решение Верховного суда вступает в силу немедленно. Напомним, под воздействием мошенников народная артистка России продала квартиру, отдала аферистам эту сумму и еще добавила сверху, а затем через суд смогла вернуть свою элитную недвижимость. В итоге покупатель Полина Лурье осталась без квартиры.

Как рассказала защита Полины Лурье в суде, покупательница приобретала квартиру для жизни, а не в качестве инвестиции: она искала новое жилье для себя и детей после развода. По словам адвоката, Лариса Долина находилась в адекватном состоянии, певица обсуждала вывоз части мебели и хотела купить большую жилплощадь, значит была готова передать квартиру. Цена была рыночная, с торгом: стоимость снизили из-за отсутствия парковочного места и детской площадки во дворе.

Справку о том, что Долина не состоит на учете психиатра Лурье не требовала, поскольку поверила артистке на слово, ведь та — педагог и должна ежегодно проходить медосвидетельствование.

Адвокат певицы настаивал на том, что его клиентка искренно считала, что не продает квартиру, а участвует в операции по поимке аферистов. Оценивать адекватность действий Долиной не следует, потому что она следовала указаниям мошенников. При этом Лурье, считает защита Долиной, должна была заподозрить мошенничество из-за расчета наличными. И деньги пострадавшей, по мнению адвоката, должны вернуть те, кто их украл, однако Долина согласна вернуть их сама частями. Ранее она заявила об этом в эфире Первого канала. Но Лурье такой вариант не устроил.

В свою очередь, прокурор счел отказ Полине Лурье в денежной компенсации неправомерным. «Суды трех инстанций допустили нарушения норм права», — заявил он на заседании. По его словам, они проигнорировали тот факт, что покупательница оспаривает сделку с продавцом, а не с мошенниками, которые ввели Долину в заблуждение. Кроме того, был нарушен принцип реституции: истица осталась с квартирой, а Лурье — и без денег, и без жилья.

— Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ определила: ранее принятые по делу судебные акты отменить. Квартиру оставить Полине Лурье, в ближайшее время нижестоящему суду рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной, — сообщили в телеграм-канале Верховного суда.

Решение вступает в силу немедленно. Напомним, ранее петрозаводский юрист рассказал, как не стать жертвой «схемы Долиной».