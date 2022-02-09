Верховный суд подтвердил право всех желающих ругать товары и услуги в интернете

Покупатели имеют право оставлять негативные отзывы в интернете, а продавцы ничего не могут им сделать.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на Совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Ранее женщине, которая оставила в сети негативные отзывы о спортзале, аннулировали абонемент. Спор дошел до ВС РФ, в итоге абонемент восстановили, а случай включили в обзор практики, которым должны руководствоваться суды.

Лебедев подчеркнул, что негативное мнение клиента не может быть основанием для отказа от договора.

«Суды учитывают, что негативные отзывы — реализация права на свободу выражения мнений, которое не может быть основанием для отказа поставщика от исполнения договора», — пояснил председатель верховной инстанции.

По его словам, в России суды удовлетворяют 80% исков о защите прав потребителей.