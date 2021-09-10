Верховный суд разъяснил ограничения блокировки счетов должников - физических лиц

Верховный суд России сделал специальное разъяснение в обзоре судебной практики: нельзя блокировать алименты на банковских счетах.

Как сообщает «Российская газета», в качестве примера приведено дело, в котором банк по исполнительному листу наложил ареста на денежные средства, поступающие на расчетный счет должника в этом банке. Сами деньги не были списаны, их просто заморозили.

«Должник, не согласившись с действиями банка, обратился в суд с заявлением о признании их незаконными, мотивировав требование тем, что на данный банковский счет зачисляются алименты на содержание его несовершеннолетних детей», говорится в обзоре.

Алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга. Однако представитель банка в суде высказал мнение, что деньги на счете остались, а значит, по его мнению, закон не нарушен.

Верховный суд России с этим не согласился.

«При исполнении требования исполнительного листа о наложении ареста на денежные средства должника банк не вправе устанавливать ограничение распоряжения денежными средствами, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание», — сказано в обзоре.