Верховный суд РФ разъяснил,что неверный адрес в базе данных не освобождает от уплаты штрафов с камер

Верховный суд России разъяснил, что неправильно указанный адрес проживания в регистрационных данных транспортного средства не считается уважительной причиной для неуплаты административных штрафов
Соответствующий проект постановления Пленума ВС подготовлен для унификации судебной практики по делам о просрочке платежей за нарушения ПДД, сообщает ТАСС.
Согласно разъяснениям суда, извещение о штрафе считается надлежащим, если отправлено по адресу из базы данных транспортного средства. Обязанность своевременно обновлять контактные данные при этом полностью лежит на владельце автомобиля.
Отсутствие же информации о фактическом месте жительства у госорганов не отменяет ответственность за просрочку.
Такая ситуация не отменяет состав правонарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Верховный суд особо подчеркнул, что рассмотрение дел о неуплате штрафов, вынесенных по данным автоматических камер, должно происходить в течение двух месяцев с момента поступления материалов, поскольку по таким нарушениям не может быть назначен административный арест.
Разъяснения Верховного суда направлены на устранение разночтений в судебной практике и закрепляют единый подход к привлечению к ответственности за неуплату штрафов, полученных с камер фото-видеофиксации нарушений ПДД.
