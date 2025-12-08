Верховный суд РФ отказался от применения Европейской конвенции по правам человека

Пленум Верховного суда РФ признал утратившим силу своё постановление от 27 июня 2013 года о применении судами Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Этим же решением из всех судебных актов ВС исключены ссылки на Конвенцию и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассказал корреспондент «РИА Новости» В новых редакциях документов ссылки на европейские нормы заменены отсылками к российскому законодательству, а также к международным договорам, сохраняющим силу для РФ. Среди них — Конвенция Содружества Независимых Государств (СНГ) о правах человека, Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах. В постановлении указывается, что именно в соответствии с последним пактом сохраняются гарантии на справедливый и публичный суд, свободное выражение своего мнения, запрет пыток и унижения человеческого достоинства, свободу мысли, слова и массовой информации.
Как пояснила пресс-служба суда, правки обусловлены изменением международно-правового статуса России после прекращения членства в Совете Европе и выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ в марте 2022 года. Документ направлен на приведение судебной практики в соответствие с новыми правовыми реалиями и повышение единообразия судебной практики.
