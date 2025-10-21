Верховный суд России разъяснил, как списываются кредитные долги с семей погибших на СВО

Высшая судебная инстанция отказала коллекторам во взыскании кредитной задолженности с вдовы участника СВО, которая появилась до начала СВО.

Историю вдовы участника СВО из Москвы рассказала пресс-служба Верховного суда России. Женщина обратилась в суд высшей инстанции с жалобой на коллекторское агентство, которое выкупило у банка ее долг по кредиту. Суд первой инстанции и апелляция сочли, что положения закона, предусматривающего полное списание кредитных обязательств для членов семей погибших военнослужащих не распространяются на договоры, заключенные до февраля 2022 года. И постановил взыскать в пользу коллекторов 569 тысяч рублей.

Но судебная коллегия по гражданским делам поддержала вдову и отменила решения предыдущих инстанций и отказала коллекторам в удовлетворении требований о взыскании задолженности. Суд также разъяснил, как нужно списывать такие долги:

— В случае гибели военнослужащего при выполнении задач в период проведения специальной военной операции, прекращаются обязательства членов его семьи по кредитным договорам, заключенным ими до дня его призыва на военную службу по мобилизации, либо до дня принятия им участия в специальной военной операции, либо до дня подписания им контракта, — разъяснил суд.

