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Новости. Общество
09:56, 10 Апреля 2019
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Верховный суд России встал на сторону заказчика, которого проигнорировали суды Карелии

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Суды в Карелии не взыскали переплату по договору подряда, но ВС РФ указал им на ошибки, сообщается на сайте Беломорского районного суда.

Заказчик случайно заплатил подрядчику больше, чем стоили работы. Последний эти деньги не вернул, поэтому заказчик подал иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов.

Первая инстанция – Беломорский районный суд - в иске отказала. С этим согласилась и апелляция – Верховный суд Карелии: договор еще действует, поэтому оснований применять нормы о неосновательном обогащении нет.

Верховный суд России такой подход не поддержал и отправил дело на новое рассмотрение.

Суды не выяснили, все ли работы выполнил подрядчик, полностью ли стороны рассчитались друг с другом. Право заказчика возвратить перечисленную сумму, превышающую стоимость выполненных и принятых работ, не связано с расторжением договора, если завершение отношений по нему не подразумевает каких-либо нарушений.

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Комментарии

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Судья
2019-04-10 10:29:47
А не нарушены ли Беломорским районным судом правила подведомственности?
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