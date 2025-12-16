Верховный суд вернул громкое «дорожное дело» скрывающегося Чичина в Петрозаводск

Верховный Суд РФ 11 декабря направил уголовное дело бывшего владельца петербургской фирмы «Ремстройкомплект» Игоря Чичина обратно в Петрозаводский городской суд для взыскания с осуждённого 12,4 млн рублей, полученных в виде взяток.

Кассационное представление было направлено заместителем Генпрокурора России Иваном Ткачёвым.

Как сообщил «Фактору» адвокат Чичина Михаил Шогин, присутствовавший на заседании в Москве, теперь эту часть приговора пересмотрят уже в Петрозаводске. Хотя представитель Чичина просил Верховный суд России отменить обвинительный приговор и направить его дело на новое рассмотрение в Московский районный суд в Санкт-Петербурге, так как обвиняемый получал взятки от бывшего начальника Управления автомобильных дорог Карелии в Московском районе Санкт-Петербурга.

Однако сам фигурант дела находится сейчас не в России. По информации «Фактора», он может находиться в Барселоне, Испании, где у него приобретена недвижимость.

Ранее мы сообщали, что Игоря Чичина за взятки приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и назначили штраф в размере 250 млн рублей.