Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23
Начисления за тепло, квитанции и приборы учета: в «Петербургтеплоэнерго» ответили на актуальные вопросы
05 декабря, 10:30
«Генплан Петрозаводска – результат совместной работы власти и горожан»: что важно знать о главном документе города
03 декабря, 21:10
Верховный суд Карелии встал на сторону жителей Ринды, которые борются против размещения в поселке турбаз
Сегодня 11:38 Общество
Поделиться

Предпринимателям не удастся легализовать туристический бизнес в поселке Ринда Прионежского района. Суд встал на сторону жителей.

фото: © Минэкономразвития Карелии

2 декабря судья Верховного суда Карелии Наталья Иванова поддержала требования 47 жителей поселка Ринда в Прионежском районе. Напомним, они выступают против легализации отелей, которые около двух лет назад построили предприниматели рядом с жилыми домами. Причем обустроили они их на землях сельхозназначения, что противоречит закону.

Власти района уже неоднократно пытались поменять вид разрешенного использования земли. И в июле этого года им это удалось. Совет Прионежского района принял решение о включении в правила таких дополнительных видов использования земли, как размещение мотелей, магазинов, предприятий общественного питания, а также размещение причальных сооружений для яхт, катеров и маломерных судов. Жители подали иск в суд, и 2 декабря он встал на их сторону.

— Мы смогли из градостроительного регламента в Ринде убрать все виды использования земли, которые позволяли развивать отели и турбазы в садоводствах. Теперь если только администрация района будет менять категорию земель с сельскохозяйственной на рекреационную под нашими действующими и новыми отелями. Но это будет уже очень сложно ввиду разразившегося скандала. Мы будем внимательно следить за действиями властей Прионежья. Ну а пока все действующие отели в нашем СНТ как были незаконными так и останутся незаконными и в перспективе их земельные участки ждет принудительная реализация за нецелевое использование земли, если они не перестанут возить нам туристов в садоводство, — прокомментировал нашему изданию итоги заседания один из истцов Вячеслав Елупов.

Напомним, люди не раз на общественных слушаниях однозначно высказывали свою позицию. Они против размещения турбизнеса на территории поселка. Туристы мешают тихому и уединенному отдыху, ради которого и покупались участки. Также люди обеспокоены тем, что деятельность фактически незаконных отелей наносит вред окружающей среде неконтролируемыми сбросами стоков в озеро. По словам жителей, сейчас на территории жилого массива действует как минимум пять туристических объектов и еще несколько находятся в стадии строительства. И они продолжают принимать туристов, говорят жители.

В настоящее время в судах рассматривается сразу несколько исков, связанных с туристическими объектами в жилом массиве Ринда. Справедливости ради отметим, что предприниматели землю получили не самовольно, а при частичной поддержке правительства Карелии. 

Ранее Россельхознадзор заинтересовался незаконным строительством на землях сельхозназначения в Карелии.

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
