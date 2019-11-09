Верите, что этот дом будет готов к Новому году? (ФОТО)

Насколько остро стоит в Карелии проблема недобросовестных застройщиков, - мы провели собственный анализ ситуации.

Момент, на который стоит обратить внимание при покупке новой квартиры – это репутация фирмы застройщика. Для чего это нужно, покажем на примере.

На улице Балтийской малоизвестной строительной компанией "Альфа-Строй" сейчас возводится жилой комплекс «Черника» (два дома). Паспорт объекта, вывешенный тут же, гласит, что генеральный подрядчик стройки - ООО "Стройкомплекс»" Дата окончания строительства: четвёртый квартал 2019 года.

Взгляните на снимки, сделанные в середине октября: верите, что дом будет готов к Новому году? Скорее нет, чем да. В сообществе дольщиков ЖК "Черника" во ВКонтакте (https://vk.com/chernika_petrozavodsk) люди бьют тревогу: "Сроки будут явно сорваны! Стройка стоит, за зиму и лето не сделано практически ничего!!!".

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