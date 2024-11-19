Лоухский район простился с Мининым Владимиром Ивановичем.

О прощании с бойцом сообщили в официальном паблике власти Лоухского района.

Во вторник, 19 ноября, прошло прощание с Мининым Владимиром Ивановичем, погибшим при выполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.



Владимир Иванович родился в поселке Энгозеро Лоухского района 20 мая 1967 года. Закончил Энгозерскую школу. Трудился на местном лесопункте, но большая часть его трудовой биографии связана с ЭЧ 9 на Октябрьской железной дороге, где он работал электромонтером.

Закончил свою трудовую деятельность 30 июня 2023 года и 13 августа 2023 года по зову Родины и по велению сердца Владимир Иванович стал участником специальной военной операции на Украине.

Задачи специальной военной выполнял с беспримерным мужеством, беззаветной храбростью и истинной доблестью.

«Он сражался во имя жизни, спасая отчизну, спасая родную землю, ради каждого своего соотечественника, ради каждого из нас, и мужественно приняв свой последний смертельный бой», — напсиали в паблике.



Администрация Лоухского района выразила соболезнования родным и близким Владимира Ивановича.



«Вечная память герою!» — добавили в сети.