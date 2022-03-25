«Вернулись к советским рецептам»: известный в Карелии кондитер рассказал, как работается под санкциями

Запрет на европейский импорт потребует переориентации на поставщиков из России и тех стран, которые не присоединились к санкциям.

Об этом рассказал владелец известной в Петрозаводске кондитерской Валентин Сватовой.

По его словам, его предприятие научилось работать под санкциями еще после первой волны 2014 года.

«Весь инвентарь и вся одноразовая одежда — все было только импортное. Поставщиков нашли, одежду, утварь, кухонный инвентарь начали производить в России. Постепенно вернулись и западные поставщики, но мы к этому моменту уже перестроились: вернулись к проверенным советским рецептам. И все получилось», — сказал предприниматель.

По его словам, в продукции, которую выпускает его компания, используется, в основном, отечественное сырье.

«Ваниль, шоколад и кофе в России, конечно, не деревьях не растут, но есть страны-поставщики, которые санкции нам не объявили. Так что справимся», — добавил Сватовой.