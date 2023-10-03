Вернувшийся из колонии житель Прионежья в пьяном угаре избил до смерти знакомого во время ссоры

В суд направили уголовное дело по обвинению мужчины в причинении смерти и уклонении от административного надзора после освобождения из мест лишения свободы.

Следователи Петрозаводска Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Прионежского района. Его обвиняют в причинении смерти знакомому и уклонении от административного надзора после освобождения из мест лишения свободы.



Следствие установило, что в феврале текущего года обвиняемый, будучи пьяным, пришел в гости к своему знакомому в Петрозаводске. Знакомый оскорбительно высказался о дальней родственнице мужчины, и приятели поругались. Во время ссоры обвиняемый избил знакомого так, что тот умер.



Также было установлено, что с января по февраль этого года обвиняемый нарушил требования суда и не прибыл к выбранному месту жительства, что расценивалось как уклонение от административного надзора после освобождения из мест лишения свободы.

Во время предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей, вину признал частично.

Уголовное дело направили в суд, отметили в пресс-службе регионального Следкома.