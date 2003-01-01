«Вероятность осадков невелика»: надвигающийся антициклон принесёт в Карелию потепление до +23℃

Синоптики поделились прогнозом погоды на среду, 13 августа.
Завтра в Карелии ожидается сухая и солнечная погода, сообщили в региональном ЦГМС.
— В условиях влияния на метеообстановку гребня антициклона вероятность осадков невелика, — написали синоптики.
Согласно прогнозу, в ночные часы столбики термометров в отдельных районах опустятся до +10, +12 °C, в дневное время воздух прогреется до +21, +23 °C. При этом в большинстве районов республики продолжит действовать высокий класс пожарной опасности.