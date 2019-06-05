Вертолет привез в Петрозаводск мужчину со сломанной шеей

Сразу двух пациентов привез вертолет в Республиканскую больницу – из Сегежи и Медвежьегорска, сообщается в паблике Санавиации.

В Республике Карелия был выполнен один санитарный вылет по маршруту - Сегежа-Медвежьегорск-Петрозаводск, транспортировали пациента с переломом шейного позвонка и пациента с инфарктом миокарда.