Вертолет санавиации эвакуировал шесть человек в Карелии

В их числе - дети.

С начала 2024 года вертолет санавиации, который Карелия приобрела по инициативе главы республики, сделал пять вылетов, эвакуировав шесть человек, из них троих детей. Об этом в личном профиле сообщил глава Минздрава Карелии.



По словам Михаила Охлопкова, двое пациентов с острым коронарным синдромом и нарушением ритма сердца из Межрайонной больницы № 1 и один пациент из Сегежи с острым коронарным синдромом были доставлены в Республиканскую больницу им В. А. Баранова.

Дети двух и десяти лет после ДТП из Сегежи доставлены в Детскую республиканскую больницу им И. Н. Григовича, затем один из них — в Детскую городскую клиническую больницу № 5 в Санкт-Петербург.



Как отметил Михаил Охлопков, развитие системы оказания экстренной медицинской помощи с применением воздушного транспорта — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России.