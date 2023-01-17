Вертолетную площадку для санитарной авиации построят в Беломорске

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по строительству вертолетной площадки для ГБУЗ «Беломорская центральная районная больница».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Площадка будет принимать вертолеты типа Ми-8АТМ круглосуточно и круглогодично.

Предусмотрены искусственное покрытие, парковка для санитарного автотранспорта на два машиноместа, подземный резервуар-накопитель поверхностного стока, прожекторная мачта, ветроуказатель, периметровое ограждение и другие сооружения.

Вертолетная площадка предназначена для санитарного обслуживания населения Беломорска и Соловецкого архипелага.