Вертолетную площадку для санитарной авиации построят в Беломорске

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектно-сметную документацию по строительству вертолетной площадки для ГБУЗ «Беломорская центральная районная больница».
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Площадка будет принимать вертолеты типа Ми-8АТМ круглосуточно и круглогодично.
Предусмотрены искусственное покрытие, парковка для санитарного автотранспорта на два машиноместа, подземный резервуар-накопитель поверхностного стока, прожекторная мачта, ветроуказатель, периметровое ограждение и другие сооружения.
Вертолетная площадка предназначена для санитарного обслуживания населения Беломорска и Соловецкого архипелага.
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