Вертолетный рейс до Сенной губы отменен 31 декабря из-за непогоды

По причине нелётной погоды 31 декабря отменяется вертолетный рейс «Петрозаводск-Сенная Губа-Петрозаводск».
Об отмене рейса сообщили в Минтрансе Карелии.
— Авиаперевозчиком БУ «Аэропорт «Петрозаводск» произведено персональное уведомление всех пассажиров, которые приобрели билеты на рейс: 6 человек в прямом и 1 в обратном направлении, предложены варианты переноса, — сообщили в ведомстве.
Актуальная информация по данному вопросу будет размещаться здесь и в группе Аэропорт «Петрозаводск» в ВК.
Напомним, ранее сообщалось, что вертолёт отправится из столицы Карелии в 11:00, а в Сенную Губу прибудет в 11:40. Через 10 минут, в 11:50, аппарат вновь взлетит ввысь и вернётся в Петрозаводск в 12:30.