Вертолеты Ми-8 переправят пассажиров на остров в Карелии

Возобновляются авиаперевозки в Сенную Губу и на Кижи.

О возобновлении вертолетных авиаперевозок сообщили в Минтрансе Карелии.

Так, с 16 октября текущего года аэропорт «Петрозаводск» начинает выполнять пассажирские перевозки воздушным транспортом по маршруту Петрозаводск – Сенная Губа.



В связи с тем, что завершаются пассажирские перевозки водным транспортом по маршруту «Петрозаводск – Сенная Губа – Кижи – Сенная Губа – Петрозаводск», доставку на Большой Клименецкий остров обеспечат вертолеты Ми-8.

Полеты будут выполняться по понедельникам: вылет из аэропорта «Петрозаводск» запланирован в 11.00, прибытие в деревню Сенная Губа - в 11.40, вылет из деревни - в 11.50, прибытие в аэропорт «Петрозаводск» - в 12.30



Приобрести билеты на авиарейсы можно в аэропорту «Петрозаводск» и агентстве воздушного сообщения. Стоимость билета - 1190 рублей.

Подробнее - по телефону: 71-75-93