Веру Алентову похоронили рядом с мужем Владимиром Меньшовым

Народную артистку России Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Могила актрисы, скончавшейся 25 декабря на 84-м году жизни, находится рядом с местом упокоения её супруга, режиссёра Владимира Меньшова.
Церемония прощания состоялась в Театре имени Пушкина. Гроб с телом актрисы вынесли из здания под десятиминутные аплодисменты. Среди пришедших были генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, актёры Александр Панкратов-Чёрный, Константин Хабенский, Евгений Миронов и другие коллеги.
Дочь Веры Алентовой и Владимира Меньшова — актриса Юлия Меньшова — в прощальной речи поделилась воспоминаниями о последних днях матери.
— Она хотела уйти мгновенно, «чтобы не быть для кого-то обузой». Я думаю… что Господь её так услышал, настолько буквально, что она улетела, как птичка, в мгновение, — рассказала Юлия Меньшова.
— Я перед мамой преклоняюсь. Все слова, которые сказали об ее удивительном совершенстве, они справедливы. Я была счастлива быть ее дочерью. В последнее время ей тяжело было подниматься по лестнице без поддержки, не держась за руку или за перила. Но она знала, что на нее смотрят журналисты. И она взлетела по этой лестнице как будто ей 20 лет. В этом была вся она. Она взлетела и ушла с невероятным достоинством. Такая это была потрясающая женщина. И такой ее последний урок., — резюмировала Меньшова.
Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе. Всемирную известность ей принесла главная роль Кати Тихомировой в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979), удостоенном премии «Оскар». Актриса также известна по работам в фильмах «Завтра была война», «Время желаний», «Ширли-мырли» и сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…».
Напомним, звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова умерла 25 декабря после церемонии прощания с актёром Анатолием Лобоцким.