Верующим Петрозаводска на этих выходных продолжат раздавать святую воду

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска продолжат раздачу святой крещенской воды.
В эти выходные, 21 и 22 января, в Крестовоздвиженсокм соборе Петрозаводска с 10.30 продолжится раздача святой крещенской воды, заявили в епархии.
Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина, отметили в сообщении.
Ее бережно хранят в святом углу возле икон и употребляют ежедневно натощак с молитвой.
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