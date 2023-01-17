Верующим Петрозаводска на этих выходных продолжат раздавать святую воду

В Крестовоздвиженском соборе Петрозаводска продолжат раздачу святой крещенской воды.

В эти выходные, 21 и 22 января, в Крестовоздвиженсокм соборе Петрозаводска с 10.30 продолжится раздача святой крещенской воды, заявили в епархии.



Крещенская вода — это святыня, которая должна быть в каждом доме православного христианина, отметили в сообщении.



Ее бережно хранят в святом углу возле икон и употребляют ежедневно натощак с молитвой.