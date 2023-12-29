«Веры в себя!» — таропсихолог из Петрозаводска подарила добрый настрой жителям Карелии

Специалист обратилась к жителям республики с теплыми пожеланиями и подарила позитивный настрой.

В первый день Нового года таропсихолог и телесный психолог из Петрозаводска Мария Берестова обратилась к жителям республики с добрыми и позитивными пожеланиями.

«Искренне хочется пожелать каждому веры не только в чудеса (а чудо существует, и это факт), но и веры в себя! В нашем мире совершенно нет никаких границ и соответственно человек безграничен! Нет никаких ограничений, чтобы осуществить задуманное и выбрать новый путь. Хочу, чтобы каждый помнил о том, что он уникален и таких, как он, просто нет в этой Вселенной!» — сказала Мария в волшебный новогодний день.

Специалист посоветовала идти своей дорогой, стараться, «и даже если ты 99 раз упал, то в сотый раз Высшие силы подадут тебе руку», — отметила таропсихолог.

Мария пожелала красоты благой, доброй, духовной, внутренней красоты. «Пусть мы все будем добрее, нежнее, ласковее ко всем людям и к себе!» — сказала она.

«Будь честным, добрым, не злись и твори добро. Благодари за каждый прожитый миг», — также добавила Мария Берестова.