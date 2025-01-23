Три дня будут грохотать взрывы на западе Карелии

Взрывные работы пройдут в Суоярвском округе.

О взрывах предупредили власти Суоярвского округа.

Местные камнеразработчики сообщили о взрывных работах, которые будут выполняться в течение трех дней.

С 27 по 30 января в карьере Калалампи в поселке Лахколампи будут проводиться взрывные работы.

Работы будут проходить ежедневно с 10.00 до 18.00 часов.