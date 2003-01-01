«Весь день творился какой-то ад»: на поверхности Солнца обнаружили около 100 новых пятен

Российские учёные обеспокоены подозрительной активностью звезды.

За последние сутки на поверхности Солнца были зафиксированы порядка 100 новых крупных пятен, сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

— В главной активной области № 4197 весь день творился какой-то ад. Тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда уходит вся эта энергия, совершенно непонятно. За сутки здесь не произошло ни одной вспышки, — рассказали учёные.

Напомним, ранее на поверхности Солнца были зафиксированы две крупнейшие вспышки. Подобные космические явления становятся причиной возникновения на Земле магнитных бурь, которые влияют на работу энергосистем, связь и навигационное оборудование, а также расширяют географию наблюдений за полярными сияниями.