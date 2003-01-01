Реклама на сайте
Паспорт в лодке, дикие пляжи, пьянство на контроль: 1 сентября вступит в силу закон «О безопасности людей на водных объектах»
27 августа, 16:50
27 августа, 16:50 Статьи
Директор «Карбон-Шунгит»: «Ни о каком банкротстве нашего предприятия речи не идет»
25 августа, 16:20
25 августа, 16:20 Статьи
«Рецепт счастья»: французская мелодраматическая комедия о том, что он точно существует
25 августа, 10:45
25 августа, 10:45 Статьи
Новости

Карельский общественник Зябкин арестован за развратные действия с тремя подростками в прошлом году

10:12

В Беломорске подросток угнал питбайк

10:00

В РЖД показали новые вагоны купе

09:30

В Петрозаводске проходят массовые проверки водителей

09:00

В Петрозаводске временно изменится маршрут троллейбуса №4

08:40

Аквагрим, виртуальные миры и «вкусный» мастер-класс: как в «Тетрисе» отметят День знаний

08:20

Село в карельском Поморье может остаться без связи с миром из-за разрушающегося моста

08:00

«Весь день творился какой-то ад»: на поверхности Солнца обнаружили около 100 новых пятен

07:40

Жительница Олонецкого района примет участие в масштабном конкурсе доярок в Суздале

07:20

В 2026 году МРОТ россиян может увеличиться на 20%

07:00

Петрозаводским школьникам расскажут о многообразии спортивных секций города

06:40

Названы самые продаваемые в 2025 году российские автомобили

00:10

Сборщики ягод в Карелии рассказали о рекордных заработках

21:45

С 1 сентября все рыбаки обязаны иметь при себе в лодке документы

20:45

Юные петрозаводчане смогут научиться управлять БПЛА и военной техникой

19:30

В Карелии открыли первый Центр пробации

19:15

Пожар на полигоне в Кондопожском районе Карелии локализован

19:00

В Петрозаводске 8-летний ребенок пострадал в ДТП

18:30

В Петрозаводске две женщины отдали мошенникам 700 тыс. рублей

18:00

В Петрозаводске видовую квартиру в новом доме можно купить по доступной цене

17:45

Ушёл из жизни известный оперный певец Сергей Алексашкин

17:30

Член Общественной палаты Карелии задержан за развратные действия с детьми

17:20

Сортавала может стать городом-мегакурортом с помощью КРТ

17:15

В Кондопоге открыли новый спортивно-игровой комплекс

17:05

Дожди и похолодание до +6°С: к чему готовиться жителям Карелии 28 августа

17:00

Шандалович поддержал инициативу Минздрава РФ сделать бюджетные места в медвузах и колледжах целевыми

16:45

В России отдадут приоритет разработке ПО с искусственным интеллектом

16:30

Прима-балерина Музыкального театра Карелии Юки Окоти получила разрешение на проживание в России

15:25

Спортсмен из Карелии вошел в топ боксеров России

15:00

25-летний уроженец Олонецкого района погиб на СВО

14:20

Завершилось расследование дела о взятках экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» Раумо

14:08

Мэра Владимира задержали по подозрению в мошенничестве

13:40

Эрмитаж привезет в Петрозаводск предметы из коллекции эпохи Петра I

13:20

Костомукшские «Бонни и Клайд» украли со счёта своего знакомого более 200 тысяч рублей

13:00

В России ввели штрафы за передачу сим-карт третьим лицам

12:45

На Древлянке в Петрозаводске отключили электричество

12:15

В оставшемся без воды посёлке в Приладожье завершают ремонт сети водоснабжения

12:00

В России повысят социальные и страховые пенсии

11:50

На смартфоны с Android запретят устанавливать неофициальные приложения

11:35

Специалисты готовят дома в Петрозаводске к отопительному сезону

11:20

В городе Сортавала сгорел деревянный дом

11:10

Стали известны подробности ДТП с УАЗом в Суоярвском районе

10:50

Петрозаводчанин осужден за убийство сожительницы

10:30

Сегежа выходит на высокую скорость: МегаФон разогнал 4G для города и комбината

10:15

Супруги Валерий и Елена Григорович из Сегежи отметили золотую свадьбу

10:00

70 тысяч пассажиров перевезла запущенная в июне в Петрозаводске электричка

09:48

В Суоярвском округе отремонтировали три ФАПа

09:25

«Подключай выгоду»: еще 10 клиентов «ТНС энерго Карелия» получили бонусы

09:20

Популярные места купания в Сортавальском округе оказались опасными

09:00

Назначен новый начальник полиции Медвежьегорского района

08:30

Площадь тления на свалке в Кондопоге уменьшилась

08:00

Новый директор требуется в школу Петрозаводска

07:40

Легковушка вылетела с трассы «Сортавала» в Карелии

07:20

Землетрясение произошло на юге России

07:00

Схема движения изменится в центре Петрозаводска

06:40

Раскрыт неожиданный эффект курения

00:10
«Весь день творился какой-то ад»: на поверхности Солнца обнаружили около 100 новых пятен
Сегодня 07:40 Наука
Российские учёные обеспокоены подозрительной активностью звезды.

фото: © лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

За последние сутки на поверхности Солнца были зафиксированы порядка 100 новых крупных пятен, сообщили в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

— В главной активной области № 4197 весь день творился какой-то ад. Тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда уходит вся эта энергия, совершенно непонятно. За сутки здесь не произошло ни одной вспышки, — рассказали учёные.

Напомним, ранее на поверхности Солнца были зафиксированы две крупнейшие вспышки. Подобные космические явления становятся причиной возникновения на Земле магнитных бурь, которые влияют на работу энергосистем, связь и навигационное оборудование, а также расширяют географию наблюдений за полярными сияниями.

