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"Весь город в ёлках, будто сказочный лес": в Петрозаводске сняли праздничный клип (ВИДЕО)

Новости. Культура
12:01, 07 Января 2021
фото: Виктория Льдинина, песня "Новогодняя" / скриншот видео
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Городской Дом культуры Петрозаводска презентовал праздничный клип.

Клип на песню "Новогодняя", которую исполняет Виктория Льдинина, опубликован на странице городского дома культуры Петрозаводска.

"С Рождеством вас, друзья! Со светлым зимним праздником! Давайте радоваться, любить, верить и восхищаться друг другом! Пусть эта ночь рассыпает звезды и каждая звезда – чье-то заветное желание! Так давайте пожелаем, чтоб в нашем мире, нашей стране, в любимом городе все были здоровы, счастливы и полны сил, пусть нас радуют не материальные, а духовные ценности, поверьте – это и составляет одно на всех большое счастье! Как важно знать, чувствовать, что ты кому-то помог, кого-то спас, протянул руку, не оставил в беде… Творите вечное, бесценное, великое добро!", - говорится на странице дома культуры.

Ранее в паблике Центра народного творчества Республики Карелия был размещен клип на песню "Забыли зайчат (кавер Клава Кока)".

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Комментарии

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dimchik19725
2021-01-07 12:57:51
Хорошая девочка!
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