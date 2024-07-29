Весь исследованный недорогой мед в российских торговых сетях оказался фальсифицированным

Ни одна из 16 марок меда, исследованных Роскачеством, не соответствовала обязательным требованиям.

Роскачество провело исследование меда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле и выяснило, что продукция ни одной из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства, так как имеет признаки фальсификации. Об этом сообщили ТАСС в организации.

«По результатам исследования установлено, что производители этих марок и торговые сети производят и реализуют фальсификат. <…> Ни одна из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства», — рассказали эксперты.

В частности, смесь меда с сахарным сиропом выявлена в продукции торговых марок «Медовая долина» (цветочный), «Каждый день» (гречишный), Spar (цветочный), «365 дней» (цветочный), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы» и «Горный»), «Дедушкин улей» (липовый), «Оʼкей Daily» (цветочный), «Просто» (разнотравье), «Медовый край» (разнотравье и липовый) и «Медовая долина» (липовый).

Содержание пролина ниже нормативного обнаружено в меде торговых марок «Дедушкин улей» (липовый), «365 дней» (цветочный), «Медовый край» (липовый), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы), «Оʼкей Daily» (цветочный) и «Просто» (разнотравье). Это нарушение свидетельствует о том, что мед отобран незрелым, фальсифицирован или перегрет, объяснили в Роскачестве.

Несоответствие ботанического происхождения меда определяется по содержанию фермента диастазы. Несоответствие замечено в продукции торговых марок «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы» и «Таежный дар»), «Лента» (гречишный), «Медовый край» (разнотравье), «Ваш выбор» (цветочный) и «365 дней» (цветочный). Диастазное число в продукции этих торговых марках не характерно для натурального меда и для заявленных видов меда, что подтверждает факт фальсификации и введения потребителя в заблуждение.

Эксперты также определили, какой на самом деле мед положил производитель в банку. Например, мед под торговой маркой «Наша Сибирь» заявлен как цветочный, но в действительности оказался подсолнечниковым. Мед «Медовая долина» заявлен как липовый или «разнотравье», однако в первом случае пыльцевые зерна липы на втором месте после лабазника, во втором случае — подсолнечниковый мед. «Лента» заявлен как гречишный, но больше в нем пыльцевых зерен крестоцветных (гречиха на втором месте). «Медовый край» и «Просто» заявлены как «разнотравье», но в действительности больше зерен подсолнечника. Spar, «Оʼкей Daily», «Ваш выбор» и «365 дней» заявлены как цветочные, в действительности подсолнечниковые.