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Весь поселок в Карелии пришел проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине (ФОТО)

Новости. Общество
16:51, 10 Марта 2022
фото: © Паблик ВК «Беломорская трибуна» — наша газета

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Сегодня в поселке Летнереченский Беломорского района простились с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине.

Как сообщает газета «Беломорская трибуна», сегодня в поселке Летнереченский сотни людей пришли проститься с Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине. Ему было всего 19 лет.

«Никто не мог сдержать слез, сочувствовали родным, близким, друзьям», — пишет издание.

На траурном митинге выступили: Александр Пшеницын, заместитель главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами, Виктор Агашкин, заместитель военного комиссара Карелии, Алексей Уханов, глава администрации Беломорского района, Ирина Кузичева, депутат Заксобрания РК, Денис Шудров, представитель воинской части Кирилла.

Кирилл погиб 24 февраля 2022 года при выполнении служебного долга во время проведения специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных республик.

Кирилла похоронили со всеми воинскими почестями.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в апреле Кириллу должно было исполниться 20 лет. После срочной службы он принял решение остаться в Российской армии, на Северном флоте, перешел на контрактную службу.

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