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Новости. Экономика
12:03, 22 Марта 2018

Весенние скидки на шубы от производителя в Петрозаводске

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Весна – время самых больших скидок в сезоне. Кировская Меховая Фабрика каждый год в конце устраивает грандиозные распродажи меховых изделий и этот год не стал исключением.

Выставка-продажа меха пройдет 22-25 марта в Филармонии по адресу ул. Кирова 12.

Для получения персональной скидки на ярмарке возьмите промо-код на официальном сайте фабрики. Этот промокод гарантирует вам начальную скидку в 30% и льготные условия рассрочки.

Цены и ассортимент

На выставке будут представлены модели шуб из норки, нутрии (стриженой и обычной), мутона, лисицы. Стильные парки с мехом песца и лисицы, которые в этом сезоне произвели просто фурор и очень понравились прекрасной половине человечества.

Цены этой весной стоят того, чтобы вы обратили на них внимание.

  • Норковые шубы от 55000 рублей, на многие модели серьезная скидка
  • Стильные, молодежные мутоновые шубы от 16000 рублей
  • Шикарные шубки из стриженой нутрии от 23800 рублей
  • Меховые жилетки из песца – тренд этой весны, от 18000 рублей

Выгодная и честная рассрочка

Действует предложение "ШУБА без денег" - честная рассрочка без первоначального взноса и переплат. Видите ценник – делите его на количество месяцев – это и будет ваш ежемесячный платеж. Оформить рассрочку можно на 10, 12, 24 месяца. Ну и оформленный промокод на сайте фабрики дает вам еще дополнительные бонусы.

В чем преимущество фабрики перед другими ярмарками – спросите вы? Прежде всего в регулярно обновляемом ассортименте, несколько цехов фабрики работает чисто на то, чтобы обеспечить выставки качественным товаров.

Широчайший размерный ряд и цветовая гамма заметно отличают выставки Кировской меховой фабрики. Тут реально есть из чего выбрать.

Если по какой-то причине вы остались без покупки (не подошла шубка, нужен другой цвет, не нужен капюшон, а нужен воротник стойка и т.п.) – то можете просто написать на официальный Viber/WhatsApp фабрики на тел. 8-962-898-1404.

Представители фабрики предложат вам множество вариантов на ваш выбор – индивидуальный пошив, отправка изделия до квартиры с примеркой и многие другие.

Факт – если вы хотите какую-то шубу – фабрика вам её доставит. Сошьет на заказ либо отправит со склада или с одного из магазинов.

Не упустите шанс этой весной купить шубу фабричного качества с самой большой скидкой в сезоне. Приходите на выставку Кировской меховой фабрики в Филармонию 22-25 марта.

Время работы выставки с 10 до 19-00 без обеда.

На правах рекламы

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