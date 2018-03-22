Весенние скидки на шубы от производителя в Петрозаводске

Весна – время самых больших скидок в сезоне. Кировская Меховая Фабрика каждый год в конце устраивает грандиозные распродажи меховых изделий и этот год не стал исключением.

Выставка-продажа меха пройдет 22-25 марта в Филармонии по адресу ул. Кирова 12.

Для получения персональной скидки на ярмарке возьмите промо-код на официальном сайте фабрики. Этот промокод гарантирует вам начальную скидку в 30% и льготные условия рассрочки.

Цены и ассортимент

На выставке будут представлены модели шуб из норки, нутрии (стриженой и обычной), мутона, лисицы. Стильные парки с мехом песца и лисицы, которые в этом сезоне произвели просто фурор и очень понравились прекрасной половине человечества.

Цены этой весной стоят того, чтобы вы обратили на них внимание.

Норковые шубы от 55000 рублей, на многие модели серьезная скидка

Стильные, молодежные мутоновые шубы от 16000 рублей

Шикарные шубки из стриженой нутрии от 23800 рублей

Меховые жилетки из песца – тренд этой весны, от 18000 рублей

Выгодная и честная рассрочка

Действует предложение "ШУБА без денег" - честная рассрочка без первоначального взноса и переплат. Видите ценник – делите его на количество месяцев – это и будет ваш ежемесячный платеж. Оформить рассрочку можно на 10, 12, 24 месяца. Ну и оформленный промокод на сайте фабрики дает вам еще дополнительные бонусы.

В чем преимущество фабрики перед другими ярмарками – спросите вы? Прежде всего в регулярно обновляемом ассортименте, несколько цехов фабрики работает чисто на то, чтобы обеспечить выставки качественным товаров.

Широчайший размерный ряд и цветовая гамма заметно отличают выставки Кировской меховой фабрики. Тут реально есть из чего выбрать.

Если по какой-то причине вы остались без покупки (не подошла шубка, нужен другой цвет, не нужен капюшон, а нужен воротник стойка и т.п.) – то можете просто написать на официальный Viber/WhatsApp фабрики на тел. 8-962-898-1404.

Представители фабрики предложат вам множество вариантов на ваш выбор – индивидуальный пошив, отправка изделия до квартиры с примеркой и многие другие.

Факт – если вы хотите какую-то шубу – фабрика вам её доставит. Сошьет на заказ либо отправит со склада или с одного из магазинов.

Не упустите шанс этой весной купить шубу фабричного качества с самой большой скидкой в сезоне. Приходите на выставку Кировской меховой фабрики в Филармонию 22-25 марта.

Время работы выставки с 10 до 19-00 без обеда.

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