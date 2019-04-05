Весенняя погода сохранится 6 апреля в Карелии

О погоде в субботу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 6 апреля будет небольшая облачность. Без осадков.

Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Ночная температура составит -1, -3, днем потеплеет до +6, +8 гардусов.

В районах Карелии также будет небольшая облачность.

Преимущественно без осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Ночью -1, -6, местами похолодает до -10, днем +4, +9, местами воздух прогреется до +12 гардусов.