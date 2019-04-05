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Новости. Погода
17:00, 05 Апреля 2019
фото: publicdomainpictures.net

Весенняя погода сохранится 6 апреля в Карелии

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О погоде в субботу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 6 апреля будет небольшая облачность. Без осадков.

Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Ночная температура составит -1, -3, днем потеплеет до +6, +8 гардусов.

В районах Карелии также будет небольшая облачность.

Преимущественно без осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений слабый.

Ночью -1, -6, местами похолодает до -10, днем +4, +9, местами воздух прогреется до +12 гардусов.

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