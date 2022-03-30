Весенняя уборка в Петрозаводске началась раньше срока

Администрация карельской столицы сообщила о начале досрочной весенней уборки Петрозаводска.

Компания «Техрент» досрочно приступила к весенним работам по содержанию улично-дорожной сети Петрозаводска. Вывозка смета началась сегодня на проспекте Карла Маркса и площади Ленина. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

В мэрии заявляют, что приступить к весенним видам работ, согласно муниципальному контракту, подрядчик обязан 15 апреля. Вывозка смета должна завершиться к 30 мая.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске «Служба заказчика» нашла более сотни нарушений при уборке дворов.