Весна отменяется: март принесет снег и морозы в Карелию

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, что зима не уйдет в марте из Карелии.

«Зима совсем не торопится покидать наш регион, а, наоборот, в Карелию возвратятся морозцы, да и снега еще прибавится, напоминая, что март в наших северных широтах чаще является полноценным зимним месяцем», — сообщили в карельском Гидрометцентре.

По данным синоптиков, практически, всю первую декаду марта погода на территории республики будут формироваться под преимущественным влиянием холодных североатлантических циклонов.

«В первых числах марта в ночные часы ожидается -4,-10ºС, при прояснениях может похолодать и до -14ºС, днем температура составит -1,-6ºС, в последующие дни произойдет более серьезный и продолжительный возврат зимы, с понижением среднесуточной температуры на 3-6ºС ниже климатической нормы. Преобладающие минимальные температуры составят -10,-15ºС, по северным районам опустятся до -16, -20ºС, днем не превысят -2, -7ºС, на севере -5,-10ºС», — сообщили синоптики Гидрометцентра.

Помимо морозов март принесет в Карелию снег. По данным Гидрометцентра, наиболее интенсивные осадки в виде снега ожидаются 2, 5, 8 и 9 марта.