Ветер оторвал часть конструкций на торговом центре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

В Торговом центре «Макси» на проспекте Ленина в Петрозаводске ураганный ветер оторвал часть металлической обшивки.

В редакцию «Столицы на Онего» читатели прислали фото, на которых запечатлели, как на торговом центре «Макси» в Петрозаводске ветер оторвал часть обшивки, которая повисла на фасаде и опасно качается над головами прохожих.

На место ЧП выехали сотрудники МЧС, которые снимают оторвавшуюся конструкцию.