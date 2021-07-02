Ветер унес страшный новый остановочный комплекс в Петрозаводске

На Птицефабрике поставили новую, очень страшную остановку, пока люди искали 10 отличий от старой, конструкцию уронил ветер.

Ранее горожанка прислала в редакцию «Столицы на Онего» фото, на котором запечатлела новый остановочный комплекс на Птицефабрике. Петрозаводчанка сообщила, что новая остановка, сильно похожая на старую, не обрадовала жителей Птицефабрики – люди в шоке. Автор обращения предложила сравнить страшную старую остановку с ужасной новой и попытаться найти отличия.

Позднее на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарскй написал, что страшную остановку превратят в красивую.

«Конструкцию только установили и сняли размеры. Завтра с нее снимут старые, изуродованные объявлениями и надписями листы. На днях на каркас изготовят и смонтируют новую оболочку», - написал Любарский и посетовал на то, что рабочие, конечно, не подумали.

«А вообще, конечно, хотели как лучше, а получилось как всегда. Привезли бы голый корпус или начали бы работы в тот же день - другая была бы история. Но думать, похоже, ещё не привыкли - о последовательности действий», - сказал глава города.

Тем временем, пока пост обсуждали в интернете, ветер унес страшную остановку.

Комментатор опубликовал на странице Владимира Любарского фото, на которой запечатлел, как остановочный комплекс лежит в траве.